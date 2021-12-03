УПЛ. Шахтар - ФК Львів 6:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Шахтар обіграв ФК Львів у 17 турі Української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 03 грудня
Шахтар - Львів 6:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Ернест, 1:1 - 45 Тете (пен), 2:1 - 55 Педріньйо, 3:1 - 77 Бондаренко, 4:1 - 84 Марлос (пен), 5:1 - 86 Степаненко, 6:1 - 90 Конопля
Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Степаненко, Маркос Антоніо (Конопля, 85), Тете (Марлос, 73), Мудрик, Матвієнко, Судаков (Сікан, 59), Педріньйо (Бондаренко, 73), Корнієнко (Соломон, 59)
Львів: Ільющенков, Бусько, Антві (Семенів, 70), Якімець, Політило, Романчук, Махмутович, Ременяк (Грисьо, 58), Шина (Нич, 58), Довгий (Чірьяк, 46), Лека
Попередження: Мудрик (33), Педріньо (37) – Довгий (32)
Вилучення: Махмутович (83)
Нагадаємо, Мудрик став найкращим гравцем Шахтаря у листопаді.