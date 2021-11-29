Англійський клуб готує Шахтарю пропозицію щодо Мудрика

Джерело - Чемпіон.
Вінгером Шахтаря Михайлом Мудриком цікавляться європейські клуби.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
Один з англійських клубів розглядає можливість пропозиції Шахтарю щодо трансферу Мудрика.
Зазначається, що сума 10-20 мільйонів євро, яку хочуть запропонувати англійці, швидше за все не влаштує гірників.
Також, Циганик підтвердив інтерес Севільї.
Цього сезону Мудрик провів 9 матчів в УПЛ, в яких забив 2 голи і віддав три результативні передачі.
Раніше, Буряк оцінив перспективи Мудрика та Супряги.