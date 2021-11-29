Англійський клуб готує Шахтарю пропозицію щодо Мудрика

Михайло Мудрик може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Вінгером Шахтаря Михайлом Мудриком цікавляться європейські клуби.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Один з англійських клубів розглядає можливість пропозиції Шахтарю щодо трансферу Мудрика.

Зазначається, що сума 10-20 мільйонів євро, яку хочуть запропонувати англійці, швидше за все не влаштує гірників.

Також, Циганик підтвердив інтерес Севільї.

Цього сезону Мудрик провів 9 матчів в УПЛ, в яких забив 2 голи і віддав три результативні передачі.

Раніше, Буряк оцінив перспективи Мудрика та Супряги.

Також, тренер Севільї схвалив трансфер Мудрика.