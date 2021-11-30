Шахтар запропонував Тете новий контракт

Півзахисник Шахтаря Тете отримав пропозицію продовжити контракт з донецьким клубом.

Про це розповів агент бразильського футболіста Пабло Буено в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

"Керівництво Шахтаря вже звернулося до нас з приводу продовження контракту Теті. Ми повинні все проаналізувати та подумати про його майбутнє. Шахтар дуже задоволений грою Тете. Дивитимемося, що буде далі.

Часто агенти сприймають футболістів як товар. У нас із Тете інші взаємини. Ми робимо це через любов до футболу. Ми від футболу кайфуємо", - сказав Буено.