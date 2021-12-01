Матч Манчестер Юнайтед - Янг Бойз відбудеться на Олд Траффорд

Гру могли перенести через правила Швейцарії у зв'язку з омікрон-штамом ковіда

Джерело - офіційний сайт Янг Бойз.

Матч Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед – Янг Бойз відбудеться на Олд Траффорд, як було заплановано.

Про це повідомляє пресслужба швейцарської команди.

Раніше стало відомо, що гру можуть перенести на нейтральне поле через правила Швейцарії щодо омікрон-штаму коронавірусу.

Янг Бойз отримали особливий дозвіл від влади кантону Берн, який дозволить гравцям з'їздити до Манчестера і повернутися до Швейцарії без необхідності проходити 10-денний карантин. Дозвіл стосується і матчу команд у Юнацькій лізі УЄФА.

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Швейцарська команда вирушить до Манчестера чартерним рейсом і житиме в окремому місці у форматі міхура.

Поєдинок Манчестер Юнайтед - Янг Бойз відбудеться 8 грудня.