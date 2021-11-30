Матч МЮ - Янг Бойз у ЛЧ можуть провести на нейтральному полі

Усе через правила Швейцарії у зв'язку з омікрон-штамом коронавірусу

Джерело - Sky Sports.

Матч заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед - Янг Бойз можуть перенести з Олд Траффорд на нейтральне поле.

Про це повідомляє Sky Sports.

Справа в тому, що Швейцарія змінила обмеження на в'їзд з Англії у зв'язку з появою омікрон-штаму коронавірусу - тепер усі, хто в'їжджає в країну, потребують негативного тесту на ковід і поміщаються на 10-денний карантин.

Янг Бойз намагається з'ясувати, чи знадобиться 10-денний карантин для футболістів та співробітників після повернення з Англії, оскільки матч групи F відбудеться 8 грудня.

В УЄФА повідомили, що перебувають на зв'язку із Футбольною асоціацією Англії, Швейцарською футбольною федерацією, а також із відповідними клубами.

Нагадаємо, Олімпіада в Пекіні відбудеться, незважаючи на новий штам коронавірусу.