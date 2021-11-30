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Манчіні може влітку очолити Манчестер Юнайтед

Сьогодні 18:43 117 0
Манчіні може влітку очолити Манчестер Юнайтед
Манчіні може влітку очолити Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Манчіні

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні може продовжити кар'єру в АПЛ.

Про це повідомляє The Telegraph.

Існує ймовірність того, що італієць погодиться очолити Манчестер Юнайтед наступного літа.

Шанси будуть більшими, якщо збірна не зуміє пробитися на ЧС-2022 через стикові матчі, які пройдуть навесні. Однак навіть у разі, якщо "скуадра адзурра" отримає право виступати в Катарі, МЮ може спробувати переконати Манчіні змінити роботу.

Нагадаємо, Роберто вже працював у АПЛ із Манчестер Сіті з 2009 по 2013 рік і виграв із командою чемпіонат, Кубок та Суперкубок Англії.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий взимку відпустити 5 гравців.

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