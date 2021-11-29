Динамо хоче перепідписати контракт з Діалло

Один із лідерів молодіжної команди Динамо Самба Діалло найближчим часом має підписати новий контракт.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

Наразі агенти 18-річного сенегальця перебувають у столиці України.

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"Думаю, що до кінця року Динамо має підписати із Діалло повноцінний контракт. Прогнозую, що на збори Самба поїдемо з основною командою", – сказав Циганик.