Динамо хоче перепідписати контракт з Діалло

Джерело - Чемпіон.
Один із лідерів молодіжної команди Динамо Самба Діалло найближчим часом має підписати новий контракт.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик.
Наразі агенти 18-річного сенегальця перебувають у столиці України.
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"Думаю, що до кінця року Динамо має підписати із Діалло повноцінний контракт. Прогнозую, що на збори Самба поїдемо з основною командою", – сказав Циганик.
Нагадаємо, нападник Динамо очолив гонку бомбардирів у Юнацькій Лізі УЄФА.