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Тренер Севільї схвалив трансфер Мудрика

Сьогодні 23:28 454 0
Мудрик взимку може залишити Шахтар
Тренер Севільї схвалив трансфер Мудрика
#Севілья, #Мудрик

Джерело - sport.ua.

Севілья серйозно зацікавлена ​​у послугах 20-річного таланта Шахтаря Михайла Мудрика.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Здібності Мудрика привернули увагу спортивного директора клубу Рамона Мончі та головного тренера команди Хулена Лопетегі, який схвалив потенційний трансфер.

Севілья націлена домовитися про перехід Мудрика у січні з метою замінити у складі 25-річного марокканця Уссаму Ідріссі, віддача якого не задовольняє керівництво клубу.

На порталі Transfermarkt Мудрик оцінюється у 900 тисяч євро. Його контракт із Шахтарем розрахований до літа 2025 року.

У поточному сезоні хавбек провів 15 матчів, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та 5 результативними передачами.

Нагадаємо, Інтер розібрався з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

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