Церемонія вручення Золотого м'яча: Як це було

Джерело - Чемпіон.
Церемонія завершена! На жаль, для багатьох Роберт Левандовський не зміг завоювати першу нагороду, однак інші радіють 7-му Золотому м'ячу Ліонеля Мессі!
Ліонель Мессі - володар Золотого м'яча! Сьома нагорода для аргентинця!
Роберт Левандовський - другий!
Челсі - найкращий клуб 2021 року! Лондонська команда перша, яка отримала цю нагороду!
Жоржиньо у ТОП-3!
Карім Бензема - 4-й!
Нголо Канте відкриває п'ятірку найкращих!
Джанлуїджі Доннарума - найкращий голкіпер 2021 року!
Кевін де Брейне фінішував у голосуванні 8-м. Мохамед Салах - 7-й. Володар 5-и ЗМ Кріштіану Роналду лише 6-й.
Алексія Путельяс стала володаркою Золотого м'яча!
9-м став лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе.
10-е місце цього року здобув найкращий гравець Євро-2020 Джанлуїджі Доннарумма:
Найкращий нападник року - Роберт Левандовський!
Педрі - найкращий молодий гравець року!
Отримують гонщики призенти від Дрогби - іменні форми збірної Іспанії та Франції з підписами Мбаппе та Педрі відповідно.
Пілоти команди Формули-1 Альпін Фернандо Алонсо та Естебан Окон винесли два Золотих м'яча!
До десятки кандидатів увійшли: Бензема, Доннарумма, Жоржиньо, Де Брейне, Канте, Мбаппе, Мессі, Роналду, Салах та Левандовський.
Показують нам два Золотих м'яча, які вносять до театру Шатле.
Легенда Челсі Дід'є Дрогба - один з ведучих церемонії.
Головні фаворити на нагороду вже тут, зовсім скоро розпочнеться церемонія нагородження:
Окрім найкращого гравця року, сьогодні ми дізнаємося найкращого молодого футболіста, найкращого голкіпера та найкращу гравчиню.
Гравці один за одним з'являються в паризькому театрі Шатле!
До десятки цього року не потрапив Ерлінг Голанд, але у нього ще все попереду:
12-м став нападник Челсі та лідер чемпіонського Інтера минулого сезону Ромелу Лукаку:
14 та 13-е місце посіли центрбеки Ювентуса та збірної Італії Леонардо Бонуччі та Джорджо К'єлінні відповідно.
ТОП-15 цього року відкриває Рахім Стерлінг:
16-у позицію посів бразилець Неймар:
17-им став лідер Атлетіко Мадрид - Луїс Суарес:
18-й - герой Євро-2020 у складі збірної Данії Сімон К'єр:
19-й рядок посів Мейсон Маунт з Челсі:
20-м став Ріяд Марез:
Футболісти, які займають позиції з 25 по 21.
Також, визначилися гравці, які посіли місця з 30 по 26.
Стало відомо, що Роналду не приїде на церемонію вручення Золотого м'яча.
Авторитетний портал France Football вручить Золотий м'яч за підсумками 2021 року.
Актуально: France Football оголосив претендентів на Золотий м'яч-2021
Церемонія нагородження відбудеться 29 листопада, о 21:30, у паризькому театрі Шатле.
Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію у цій новині.