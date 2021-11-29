Церемонія вручення Золотого м'яча: Як це було

Місце проведення - паризький театр Шатле

Джерело - Чемпіон.

Церемонія завершена! На жаль, для багатьох Роберт Левандовський не зміг завоювати першу нагороду, однак інші радіють 7-му Золотому м'ячу Ліонеля Мессі!

Ліонель Мессі - володар Золотого м'яча! Сьома нагорода для аргентинця!

Роберт Левандовський - другий!

Челсі - найкращий клуб 2021 року! Лондонська команда перша, яка отримала цю нагороду!

Жоржиньо у ТОП-3!

Карім Бензема - 4-й!

Нголо Канте відкриває п'ятірку найкращих!

Джанлуїджі Доннарума - найкращий голкіпер 2021 року!

Кевін де Брейне фінішував у голосуванні 8-м. Мохамед Салах - 7-й. Володар 5-и ЗМ Кріштіану Роналду лише 6-й.

Алексія Путельяс стала володаркою Золотого м'яча!

9-м став лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе.

10-е місце цього року здобув найкращий гравець Євро-2020 Джанлуїджі Доннарумма:

Найкращий нападник року - Роберт Левандовський!

Педрі - найкращий молодий гравець року!

Отримують гонщики призенти від Дрогби - іменні форми збірної Іспанії та Франції з підписами Мбаппе та Педрі відповідно.

Пілоти команди Формули-1 Альпін Фернандо Алонсо та Естебан Окон винесли два Золотих м'яча!

До десятки кандидатів увійшли: Бензема, Доннарумма, Жоржиньо, Де Брейне, Канте, Мбаппе, Мессі, Роналду, Салах та Левандовський.

Показують нам два Золотих м'яча, які вносять до театру Шатле.

Легенда Челсі Дід'є Дрогба - один з ведучих церемонії.

Головні фаворити на нагороду вже тут, зовсім скоро розпочнеться церемонія нагородження:

Окрім найкращого гравця року, сьогодні ми дізнаємося найкращого молодого футболіста, найкращого голкіпера та найкращу гравчиню.

Гравці один за одним з'являються в паризькому театрі Шатле!

До десятки цього року не потрапив Ерлінг Голанд, але у нього ще все попереду:

12-м став нападник Челсі та лідер чемпіонського Інтера минулого сезону Ромелу Лукаку:

14 та 13-е місце посіли центрбеки Ювентуса та збірної Італії Леонардо Бонуччі та Джорджо К'єлінні відповідно.

ТОП-15 цього року відкриває Рахім Стерлінг:

16-у позицію посів бразилець Неймар:

17-им став лідер Атлетіко Мадрид - Луїс Суарес:

18-й - герой Євро-2020 у складі збірної Данії Сімон К'єр:

19-й рядок посів Мейсон Маунт з Челсі:

20-м став Ріяд Марез:

Футболісти, які займають позиції з 25 по 21.

Також, визначилися гравці, які посіли місця з 30 по 26.

Стало відомо, що Роналду не приїде на церемонію вручення Золотого м'яча.

Авторитетний портал France Football вручить Золотий м'яч за підсумками 2021 року.

Актуально: France Football оголосив претендентів на Золотий м'яч-2021

Церемонія нагородження відбудеться 29 листопада, о 21:30, у паризькому театрі Шатле.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію у цій новині.