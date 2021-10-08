France Football оголосив претендентів на Золотий М'яч-2021

Оголошено імена 30-ти претендентів на Золотий М'яч

Джерело - Чемпіон.

Французький журнал France Football визначив 30 претендентів на премію Золотий М'яч найкращому гравцеві року.

Про це повідомляє саме видання.

В першу п'ятірку номінантів потрапили захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі, півзахисники Челсі Н'голо Канте і Мейсон Маунт, вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез і нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд.

До другої п'ятірки номінантів потрапили нападник мадридського Реала Карім Бензема, півзахисник Інтера Ніколо Барелла, нападник Тоттенгема Гаррі Кейн, воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма і вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг.

У третій п'ятірці опинилися півзахисник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш, нападник ПСЖ Ліонель Мессі, півзахисник Барселони Педрі, півзахисник Реала Лука Модрич і захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні.

У четвертій групі претендентів виявилися захисник Мілана Симон К'єр, гравці Манчестер Сіті Кевін де Брейне і Рубен Діаш, нападник ПСЖ Неймар, а також нападник Інтера Лаутаро Мартінес.

У наступну п'ятірку номінантів потрапили нападник Баварії Роберт Левандовський, гравці Челсі Сесар Аспілікуета, Жоржина і Ромелу Лукаку, і нападник Ліверпуля Мохамед Салах.

В останній п'ятірці номінантів опинилися нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, нападник мадридського Атлетіко Луїс Суарес, нападник Вільярреала Жерар Морено, нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе і півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого молодого гравця року і на звання найкращого воротаря року.