Церемонія вручення Золотого м'яча: ОНЛАЙН

Місце проведення - паризький театр Шатле

Джерело - Чемпіон.

ТОП-15 цього року відкриває Рахім Стерлінг:

16-у позицію посів бразилець Неймар:

17-им став лідер Атлетіко Мадрид - Луїс Суарес:

18-й - герой Євро-2020 у складі збірної Данії Сімон К'єр:

19-й рядок посів Мейсон Маунт з Челсі:

20-м став Ріяд Марез:

Футболісти, які займають позиції з 25 по 21.

Також, визначилися гравці, які посіли місця з 30 по 26.

Стало відомо, що Роналду не приїде на церемонію вручення Золотого м'яча.

Авторитетний портал France Football вручить Золотий м'яч за підсумками 2021 року.

Актуально: France Football оголосив претендентів на Золотий м'яч-2021

Церемонія нагородження відбудеться 29 листопада, о 21:30, у паризькому театрі Шатле.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію у цій новині.