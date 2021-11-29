Церемонія вручення Золотого м'яча: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
ТОП-15 цього року відкриває Рахім Стерлінг:
16-у позицію посів бразилець Неймар:
17-им став лідер Атлетіко Мадрид - Луїс Суарес:
18-й - герой Євро-2020 у складі збірної Данії Сімон К'єр:
19-й рядок посів Мейсон Маунт з Челсі:
20-м став Ріяд Марез:
Футболісти, які займають позиції з 25 по 21.
Також, визначилися гравці, які посіли місця з 30 по 26.
Стало відомо, що Роналду не приїде на церемонію вручення Золотого м'яча.
Авторитетний портал France Football вручить Золотий м'яч за підсумками 2021 року.
Актуально: France Football оголосив претендентів на Золотий м'яч-2021
Церемонія нагородження відбудеться 29 листопада, о 21:30, у паризькому театрі Шатле.
Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію у цій новині.