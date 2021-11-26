П'ятов: Зобов'язані виходити на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Збірній Україні пощастило з жеребом на матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу.

Про це в прямому ефірі на YouTube-каналі vZbirna заявив голкіпер синьо-жовтих Андрій П'ятов.

"Пощастило. Це й за реакцією в стідії було помітно. Тим більше, коли вибір став між Шотландією та Вельсом і Італією та Португалією (сіяні - ред). Але це й відповідальність. Тепер ми просто зобов'язані виходити на чемпіонат світу", - наголосив воротар.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков також залишився задоволеним результатами жеребкування.

Нагадаємо, збірна України в півфіналі плей-оф кваліфікації зіграє з Шотландією. Переможець нашої пари зіграє з переможцем протистояння Вельс - Австрія. Півфінали відбудуться 24 березня 2022 року, фінал - 29 березня.