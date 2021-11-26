Петраков: Хороше жеребкування для нас

Головний тренер збірної України прокоментував результати жеребкування

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков залишився задоволений жеребкуванням плей-оф кваліфікації чемпіонату світу.

Про це керманич національної команди заявив в прямому ефірі на YouTube-каналі vZbirna.

"Хороший жереб для нас. Я задоволений, що не попались нам Португалія та Італія. Я молив Бога, щоб вони не не попалися. Хороші британські команди (Шотландія та Вельс - ред.), які я й хотів. Цікаво буде з ними зіграти, будемо ретельно вивчати наших суперників. Щоправда, обидві гри на виїзді, якби ще й удома вдалося зіграти, було б фантастично", - зазначив Петраков.

Нагадаємо, збірна України в півфіналі плей-оф зіграє з Шотландією, а в разі успіху, зустрінеться з переможцем пари Вельс - Австрія.