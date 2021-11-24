За підсумками 5-ти турів турніру.

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 5-ти турів групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 київський клуб заробив щонайменше 31,351 мільйони євро.

За участь в груповому раунді кияни отримали 15,64 млн євро. За клубний коефіцієнт за 10 років виступів в Європі Динамо заробило 14,781 млн євро.

Крім того, всі українські клуби, що виступали в єврокубках, отримали половину суми з так званого маркетингового пулу, але точні суми виплат наразі невідомі.

За спортивні результати київський клуб заробив 930 тисяч євро - за одну нічию з Бенфікою (0:0). На жаль, Динамо не змогло поповнити клубний бюджет після матчу 5-го туру Ліги чемпіонів, поступившись в Києві мюнхенській Баварії (1:2).

За підсумками матчу Барселона - Бенфіка (0:0) кияни гарантовано фінішують на останньому місці, втративши шанси на єврокубкову весну.

У 6-му турі ЛЧ Бенфіка прийме Динамо, Баварія зіграє з Барселоною.