Челсі розгромило Ювентус, Бенфіка з Яремчуком зіграла внічию з Барселоною. Результати 5 туру Ліги чемпіонів

Результати 5 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук матч проти Барселони розпочав з перших хвилин та був замінений на 59-й хвилині гри.

Водночас півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відіграв повний матч проти Янг Бойз.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22

5 тур, 23 листопада

Група Е

Барселона - Бенфіка 0:0

Група F

Янг Бойз - Аталанта 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Сапата, 1:1 - 39 Сібачо, 1:2 - 51 Паломіно, 2:2 - 80 Сьєрро, 3:2 - 84 Гефті, 3:3 - 88 Муріель

Група G

Лілль - Зальцбург 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Девід

Севілья - Вольфсбург 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Хордан, 2:0 - 90+8 Мір

Група Н

Челсі - Ювентус 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Чалоба, 2:0 - 56 Джеймс, 3:0 - 58 Хадсон-Одой, 4:0 - 90+5 Вернер

Мальме - Зеніт 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Рієкс, 1:1 - 90+2 Ракицький (пен)

Раніше, Динамо з боями поступилося Баварії у Лізі чемпіонів.

Також, Манчестер Юнайтед вийшов у плей-оф.