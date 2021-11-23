Челсі розгромило Ювентус, Бенфіка з Яремчуком зіграла внічию з Барселоною. Результати 5 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів.
Український нападник Бенфіки Роман Яремчук матч проти Барселони розпочав з перших хвилин та був замінений на 59-й хвилині гри.
Водночас півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відіграв повний матч проти Янг Бойз.
Барселона - Бенфіка 0:0
Група F
Янг Бойз - Аталанта 3:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 10 Сапата, 1:1 - 39 Сібачо, 1:2 - 51 Паломіно, 2:2 - 80 Сьєрро, 3:2 - 84 Гефті, 3:3 - 88 Муріель
Група G
Лілль - Зальцбург 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Девід
Севілья - Вольфсбург 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Хордан, 2:0 - 90+8 Мір
Група Н
Челсі - Ювентус 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Чалоба, 2:0 - 56 Джеймс, 3:0 - 58 Хадсон-Одой, 4:0 - 90+5 Вернер
Мальме - Зеніт 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Рієкс, 1:1 - 90+2 Ракицький (пен)
Раніше, Динамо з боями поступилося Баварії у Лізі чемпіонів.