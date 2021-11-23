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Мхітарян відмовив Зеніту та Краснодару

Сьогодні 12:15 260 0
Гравець може розірвати контракт з Ромою
Мхітарян відмовив Зеніту та Краснодару
#Рома, #Мхітарян

Джерело - Матч ТВ.

Півзахисник Роми Генріх Мхітарян може залишити італійську команду під час зимового трансферного вікна. 

Про це повідомляє Матч ТВ.

Між футболістом та Ромою є домовленість, згідно з якою Мхітарян може піти без компенсації.

Власник Краснодара Сергій Галицький зв'язувався із Мхітаряном. Вірменський хавбек ввічливо відмовив, оскільки має намір залишитись у Європі за сімейними обставинами.

Зеніт також був зацікавлений у Мхітаряні, але отримав відмову. Спартак не розглядає кандидатуру гравця у зимове трансферне вікно.

Раніше Мхітарян зізнався, що може перейти до російського клубу.

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