 Мхітарян - про трансфер у Росію: Ніколи не кажи ніколи | Футбол | Champion.com.ua
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Мхітарян - про трансфер у Росію: Ніколи не кажи ніколи

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У свій час чотири роки кар'єри вірменський хавбек провів в Україні
Мхітарян - про трансфер у Росію: Ніколи не кажи ніколи
Фото Getty Images
#Мхітарян, #Рома

Джерело - Матч ТВ.

Вірменський легіонер Роми Генріх Мхітарян не виключає, що одного разу прийме пропозицію від одного з російських клубів.

Про це заявив сам футболіст.

"Розмови є, це не секрет. На цей час в чемпіонаті Росії я опинитися не можу тому, що граю за Рому й добре себе там почуваю. Що буде далі, час покаже. Ніколи не кажи ніколи", - зазначив Мхітарян.

Нагадаємо, ім'я у футболі Генріх Мхітарян собі зробив в Україні, де спершу рік провів в донецькому Металурзі, а потім три сезони на ТОП-рівні відіграв за Шахтар. Зі стану гірників влітку 2013 року вірменин за 27,5 мільйонів євро перебрався в Боруссію Дортмунд.

Раніше, збірна Вірменії втратила перемогу над Ліхтенштейном у кваліфікації ЧС-2022.

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