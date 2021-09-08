У свій час чотири роки кар'єри вірменський хавбек провів в Україні

Джерело - Матч ТВ.

Вірменський легіонер Роми Генріх Мхітарян не виключає, що одного разу прийме пропозицію від одного з російських клубів.

Про це заявив сам футболіст.

"Розмови є, це не секрет. На цей час в чемпіонаті Росії я опинитися не можу тому, що граю за Рому й добре себе там почуваю. Що буде далі, час покаже. Ніколи не кажи ніколи", - зазначив Мхітарян.

Нагадаємо, ім'я у футболі Генріх Мхітарян собі зробив в Україні, де спершу рік провів в донецькому Металурзі, а потім три сезони на ТОП-рівні відіграв за Шахтар. Зі стану гірників влітку 2013 року вірменин за 27,5 мільйонів євро перебрався в Боруссію Дортмунд.

Раніше, збірна Вірменії втратила перемогу над Ліхтенштейном у кваліфікації ЧС-2022.