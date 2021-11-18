Мхітарян може розірвати контракт із Ромою

Хавбек незадоволений своїм становищем у римському клубі

Півзахисник Роми Генріх Мхітарян може залишити італійську команду під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Вірменський хавбек незадоволений тією роллю, яку йому відводить головний тренер римської команди Жозе Моурінью. Зокрема Генріху не подобається, що португалець просить його більше грати на оборону.

Чинна угода Мхітаряна з Ромою розрахована до літа 2022 року, але хавбек може вирішити дострокове розірвання угоди, якщо її роль на полі не зміниться.

Нагадаємо, 32-річний хавбек виступає за італійським клубом із 2019 року. У поточному сезоні Мхітарян взяв участь у 15 матчах Роми у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та трьома асистами.

Раніше Мхітарян зізнався, що може перейти до російського клубу.