Моурінью: Тяжкий матч з Дженоа, але ми домінували

Хавбек Роми Генріх Мхітарян чудово зіграв у матчі 13 туру Серії А проти Дженоа (0:2).

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Про це заявив головний тренер "вовків" Жозе Моурінью.

"Тяжкий матч, але ми домінували, хоча грати вертикально у нас не завжди виходило. Мхітарян відіграв чудово, ми постійно контролювали гру, не давали Дженоа контратакувати, і в другому таймі вони почали оборонятися ще глибше", – сказав Моурінью.