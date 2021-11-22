 Шевченко: Якщо залишимось у Серії А, це буде схожим на виграш Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Шевченко: Якщо залишимось у Серії А, це буде схожим на виграш Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:46 479 0
Шевченко: Якщо залишимось у Серії А, це буде схожим на виграш Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Дженоа дуже важко буде зберегти прописку в Серії А на наступний сезон, зважаючи на обставини, у яких опинився клуб.

Про це заявив головний тренер команди Андрій Шевченко в після гри своїх підопічних із Ромою в коментарі на Мегого.

"Я не буду коментувати суддівство. Нам треба зосередитись на своїй грі, на власних проблемах. Треба щоб якомога швидше повернулися травмовані гравці, щоб створити здорову конкуренцію в команді. Ми всі розуміємо, як нам буде важко, нічого легкого не буде, нам ніхто нічого не подарує.

Якщо ми залишимось у Серії А, це буде немов виграш Ліги чемпіонів", - наглосив керманич.

Нагадаємо, Рома перемогла Дженоа завдяки дублю 18-річного Г'яна, який вийшов на заміну.

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