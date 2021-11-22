Ліга чемпіонів. Інтер - Шахтар: матч-центр

Матч відбудеться у Мілані

Джерело - Чемпіон.

24 листопада у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца відбудеться матч п'ятого туру Ліги Чемпіонів-2021/22 Інтер - Шахтар. Поєдинок стартує о 19:45 за київським часом.

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Інтер мінімально переграв Наполі у рамках 13-го туру італійської Серії А:

У матчі 15-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар переграв львівський Рух:

Читайте наш анонс і прогноз матчу Інтер - Шахтар.

Головним арбітром зустрічі призначено румуна Овідіу Хацегана.

Пряма трансляція поєдинку в Україні буде доступна в медіасервісі Volia на телеканалі Мегого Футбол 1.

Шахтар оцінив найкращого бомбардира чемпіонату Аргентини.

Також матч пропустить нападник Інтера Алексіс Санчес, який повернувся із розташування збірної Чилі з пошкодженням.

Захисник Інтера Стефан Де Врей травмувався у матчі за збірну Нідерландів та точно не зіграє проти Шахтаря.

Поєдинок у Києві завершився вінчию (0:0). Відеоогляд матчу:

Поточна ситуація у групі D: