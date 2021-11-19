Шахтар оцінив найкращого бомбардира чемпіонату Аргентини

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар готовий викласти за 21-річного аргентинського форварда Хуліана Альвареса 20 мільйонів євро.
Про це повідомляє TMW.
Шахтар знаходиться в пошуках нового нападника, після того, як Лассіна Траоре отримав серйозну травму коліна.
Допомога гірникам в організації переговорів з Рівер Плейт може надати агент Едоардо Црняр, який також представляє інтереси головного тренера донецької команди Роберто Де Дзербі.
🚨 Shakhtar enters the contest to win the talent of River Plate julián Alvarez 🇦🇷. The Ukrainian club is ready to offer € 20M for the attacker observed especially by other big players in Europe. #Shakhtar #Riverplate— Football Transfers (@Transferzone00) November 17, 2021
(via @Glongari 🌕) pic.twitter.com/ipel4dVfRH
Хуліан Альварес у поточному сезоні чемпіонаті Аргентини провів 30 матчів і забив 17 голів, очолюючи бомбардирську гонку. У його активі 5 матчів за збірну Аргентини без забитих голів.
Раніше, Де Дзербі підтвердив інтерес Шахтаря до аргентинського форварда.