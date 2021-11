Шахтар оцінив найкращого бомбардира чемпіонату Аргентини

Донецький Шахтар готовий викласти за 21-річного аргентинського форварда Хуліана Альвареса 20 мільйонів євро.

Про це повідомляє TMW.

Шахтар знаходиться в пошуках нового нападника, після того, як Лассіна Траоре отримав серйозну травму коліна.

Допомога гірникам в організації переговорів з Рівер Плейт може надати агент Едоардо Црняр, який також представляє інтереси головного тренера донецької команди Роберто Де Дзербі.

🚨 Shakhtar enters the contest to win the talent of River Plate julián Alvarez 🇦🇷. The Ukrainian club is ready to offer € 20M for the attacker observed especially by other big players in Europe. #Shakhtar #Riverplate



(via @Glongari 🌕) pic.twitter.com/ipel4dVfRH