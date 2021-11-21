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Інтер - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:03 195 0
Інтер - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів 2021/22, груповий етап. Група D
24 листопада, 2021року. 19:45

Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна)
Стадіон Джузеппе Меацца, Мілан
Головний арбітр - 
Трансляція - Volia

Донецький Шахтар у п'ятому турі Ліги чемпіонів у групі D зіграє на виїзді з міланським Інтером. Матч відбудеться в середу, 24 листопада. Початок о 19:45 за київським часом.

Інтер

Італійці після невдалого старту здобули дві перемоги над Шерифом у 3 і 4 турах і піднялися на 2 місце в групі. Перемога над гірниками фактично гарантує чемпіону Італії вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Не так добре йдуть справи в підопічних Індзагі в Серії А. Команда після 12 матчів відстає від Мілана та Наполі вже на 7 очок, проте має на гру менше від земляків.

У тренерського штабу нерадзуррі немає проблем з вибором футболістів - усі ключові виконавці здорові. Хоча, до гри з гірниками Інтер ще встигне зіграти з Наполі в 13 турі чемпіонату Італії. Дискваліфікованих гравців також немає.

Шахтар

Гірникам же для продовження боротьби навесні, хоча б у Лізі Європи, треба лише перемагати. Підопічні Де Дзербі набрали лише одне очко  в 4 матчах і замикають турнірну таблицю групи. У Шерифа, який посідає третє місце - 6.

Напередодні гри в ЛЧ Шахтар не без проблем переміг львівський Рух у чемпіонаті України (2:0). Гірники зуміли забити лише на 86-й хвилині. Шахтар підходить до матчу без травмованих і дискваліфікованих футболістів.

Історія зустрічей

Команди зустрічалися 6 разів - 3 перемоги Інтера та 3 нічиї.

Цифри і факти

Останні три гри між суперниками звершилися нульовими нічиїми;

 Гірники лише одного разу здобували виїзну перемогу над італійським клубом - у ЛЧ 2019/20 Шахтар переміг Аталанту (1:2);

 Інтер гарантує собі вихід у 1/8 фіналу турніру в разі власної перемоги втрати очко Шерифом у грі з Реалом;

 Інтер жодного разу не перемагав Шахтар на власному стадіоні. Формально домашня перемога (5:0) в півфіналі Ліги Європи 2019/20 відбулася в Дюссельдорфі;

 У сезоні 2020/21 команди в Мілані зіграли внічию - 0:0;

 Шахтар виграв лише чотири з останніх 23 матчів в основній сітці Ліги чемпіонів 9 нічиїх і 10 поразок;

 Інтер не програє українським клубам у 12 єврокубкових матчах поспіль - 6 перемогі і 6 нічиїх.

Пряма мова

Сімоне Індзагі (головний тренер Інтера): очікуйте пізніше...

Роберто де Дзербі (головний тренер Шахтаря): очікуйте пізніше...

Орієнтовні склади

Інтер: Ханданович, Шкріняр, де Врей, Бастоні, Дарміан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перішич, Джеко, Мартінес.

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, матвієнко, Ісмаїлі, Антоніо, Майкон, Тете, Педрінью, Соломон, Фернанду.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, Шахтар майже не має шансів навіть на нічию. Перемога Інтера - 1,35, Шахтаря - 8,7, нічия - 5,1.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.

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