Вотфорд сенсаційно розгромив Манчестер Юнайтед. Результати матчів 12 туру АПЛ

Челсі здобув 9 перемогу у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

У 12-му турі АПЛ відбулися сім матчів.

У складі Вест Гема українець Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 71-ій хвилині матчу.

Чемпіонат Англії - АПЛ

12 тур, 20 листопада

Лестер - Челсі 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Рюдігер, 0:2 - 28 Канте, 0:3 - 71 Пулішич

Астон Вілла - Брайтон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 84 Воткінс, 2:0 - 89 Мінгс

Бернлі - Крістал Пелес 3:3 (2:3)

Голи: 0:1 - 8 Бентеке, 1:1 - 19 Мі, 2:1 - 27 Вуд, 2:2 - 36 Бентеке, 2:3 - 42 Гуехі, 3:3 - 49 Корне

Вотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 28 Кінг, 2:0 - 44 Сарр, 2:1 - 50 Де Бек, 3:1 - 90+2 Педру, 4:1 - 90+6 Денніс

Вулвергемптон - Вест Гем 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Хіменес

Норвіч - Саутгемптон 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 4 Адамс, 1:1 - 7 Пуккі, 2:1 - 79 Хенлі

Ньюкасл - Брентфорд 3:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 10 Ласселс, 1:1 - 11 Тоні, 1:2 - 31 Генрі, 2:2 - 39 Жоелінтон, 2:3 - 61 Оньєка, 3:3 - 75 Сен-Максімен

Сьогодні, 20 листопада, в АПЛ відбудеться ще один матч:

19:30. Ліверпуль - Арсенал