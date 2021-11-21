Керівництво Манчестер Юнайтед обговорило долю Сульшера

Манчестер Юнайтед може змінити головного тренера

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер опинився на межі відставки після поразки від Вотфорда (1:4) у 12 турі Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sky Sports.

Боси МЮ поки не схвалили відставку норвежця.

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Правління манкуніанців провело екстрене засідання після фіаско. Однак, рішення звільнити Сульшера так і не ухвалило. Відставка тренера коштуватиме Юнайтед 9 млн євро. Такі умови прописані в контракті фахівця, підписаному влітку.

Нагадаємо, що в останніх семи турах АПЛ Манчестер Юнайтед здобув лише одну перемогу.