Динамо забило 100 голів в УПЛ при Луческу

Динамо показує неймовірну результативність при Луческу

Динамо під керівництвом Луческу зіграло в УПЛ 29 поєдинків, у яких зуміло забити 100 м'ячів у ворота своїх суперників.

Про це повідомляє УПЛ,

Таким чином, під керівництвом досвідченого наставника кияни забивають понад три м'ячі за гру в середньому.

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Оформив свій бомбардирський ювілей і Денис Гармаш, який забив вже 50-й гол за Динамо у всіх турнірах: 33-й – у Чемпіонатах (ЧУ), 8 – у Кубку (КУ), 8 – у єврокубках (ЄК) та 1 – у Суперкубку (СК). На це футболісту знадобилося 322 матчі.

Раніше, Динамо розгромило Чорноморець у 15 турі.