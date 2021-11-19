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УПЛ. Динамо розгромило Чорноморець у 15 турі

Сьогодні 21:23 292 0
Буяльський та Вітіньйо оформили по дублю
УПЛ. Динамо розгромило Чорноморець у 15 турі
#Чорноморець, #Динамо, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 15 турі Української Прем'єр-ліги обіграло Чорноморець.

Матч завершився з рахунком 6:1 на користь киян.

Динамо набрало 38 очок та знову очолило турнірну таблицю чемпіонату України.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 19 листопада

Чорноморець - Динамо 1:6 (1:3)

Голи: 0:1 - 27 Буяльський, 0:2 - 30 Вітіньйо, 0:3 - 37 Вітіньйо, 1:3 - 44 Ісаєнко, 1:4 - 48 Гармаш, 1:5 - 58 Буяльський, 1:6 - 82 Кулач

Чорноморець: Варакута, Скорко, Біловар, Дубко (Кадірі, 65), Кузик, Вачіберадзе (Кравченко, 46), Брагару (Білошевський, 71), Авагімян (Штогрін, 84), Тлумак (Михайленко, 46), Ісаєнко.

Динамо: Бущан, Караваєв, Кендзьора, Сирота, Миколенко, Андрієвський, Шепелєв (Гармаш, 46), Вітіньйо (де Пена, 72), Циганков (Антюх, 72), Буяльський (Лєднєв, 76), Шкурін (Кулач, 65)

Попереджені: Бугай (12), Кузик (53) – Циганков (3).

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