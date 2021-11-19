УПЛ. Чорноморець - Динамо 1:6. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Динамо у 15 турі Української Прем'єр-ліги обіграло Чорноморець.
27 хвилина. Відео голу Буяльського
30 хвилина. Відео голу Вітіньйо
37 хвилина. Відео голу Вітіньйо
44 хвилина. Відео голу Ісаєнка
48 хвилина. Відео голу Гармаша
58 хвилина. Відео голу Буяльського
82 хвилина. Відео голу Кулача
Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 19 листопада
Чорноморець - Динамо 1:6 (1:3)
Голи: 0:1 - 27 Буяльський, 0:2 - 30 Вітіньйо, 0:3 - 37 Вітіньйо, 1:3 - 44 Ісаєнко, 1:4 - 48 Гармаш, 1:5 - 58 Буяльський, 1:6 - 82 Кулач
Чорноморець: Данило Варакута, Крістіан Біловар, Юрій Тлумак (Микола Михайленко 46), Артур Авагімян (Андрій Штогрін 84), Владислав Бугай, Євген Ісаєнко, Бека Вачіберадзе (Сергій С.Кравченко 46), Данило Скорко, Денис Кузик, Валерій Дубко (Мохамед Кадірі 65), Максим Брагару (Богдан Білошевський 71)
Динамо: Георгій Бущан, Володимир Шепелєв (Деніс Гармаш 46), Віктор Циганков (Денис Антюх 72), Віталій Миколенко, Олександр Андрієвський, Олександр Караваєв, Вітіньйо дос Сантос (Карлос Де Пена 72), Віталій Буяльський, Олександр Сирота, Ілля Шкурін (Владислав Кулач 65), Томаш Кендзера
Попередження: Бугай 13, Кузик 53 – Циганков 3