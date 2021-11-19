 Лига чемпионов. Динамо - Бавария: матч-центр | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів. Динамо - Баварія: матч-центр

Сьогодні 16:55 806 0
Матч відбудеться у Києві
Ліга чемпіонів. Динамо - Баварія: матч-центр
#Ліга чемпіонів, #Динамо, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

23 листопада на НСК Олімпійському в Києві відбудеться матч п'ятого туру Ліги чемпіонів-2021/22 Динамо - Баварія. Поєдинок стартує о 19:45 за київським часом.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Баварія намагаться підписати Рюдігера.

Екстренер Динамо Олександр Хацкевич засумнівався у лідерських якостях Віктора Циганкова в матчах Ліги чемпіонів.

Олег Гусєв:

"Не можна сказати, що вони одразу почали грати на повну. Сподіваюся, що після двох чи трьох повноцінних зборів навесні цих хлопців ми вже побачимо іншими. Від нападників потрібні голи – їх поки що немає. Значить, є над чим працювати і куди прогресувати. Усі мають шанс – тренер дає час кожному.

Зараз виходить Гармаш: Денис забиває, допомагає команді, його двічі визнавали найкращим гравцем місяця. Нехай забиває й надалі, але сподіваємось, що й наші форварди теж почнуть забивати".

Гра у Мюнхені завершилася з рахунком 5:0 на користь Баварії. Відеоогляд матчу:

Поточна ситуація у групі E:

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