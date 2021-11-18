Джерело - wiwsport.com.
Вінгера Динамо Самба Діалло найближчим часом викличуть до збірної Сенегалу.
Про це повідомив технічний директор Федерації футболу Сенегалу Маясін Мар.
"Він виступає у хорошому чемпіонаті. Добре грає у юнацькій Лізі чемпіонів. Ми повинні дати йому можливість рости та побажати, щоб він грав. І травми його оминають", - заявив функціонер.
Актуально: Діалло тренується із першою командою Динамо
"Ми за ним пильно стежимо. Він один з тих, хто поповнить основну збірну Сенегалу найближчим часом. Але йому треба давати грати. Він буде частиною наступного покоління збірної", - сказав Мар.
Нагадаємо, нападник Динамо очолив гонку бомбардирів у Юнацькій Лізі УЄФА.