Вінгера Динамо Самба Діалло найближчим часом викличуть до збірної Сенегалу.

Про це повідомив технічний директор Федерації футболу Сенегалу Маясін Мар.

"Він виступає у хорошому чемпіонаті. Добре грає у юнацькій Лізі чемпіонів. Ми повинні дати йому можливість рости та побажати, щоб він грав. І травми його оминають", - заявив функціонер.

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"Ми за ним пильно стежимо. Він один з тих, хто поповнить основну збірну Сенегалу найближчим часом. Але йому треба давати грати. Він буде частиною наступного покоління збірної", - сказав Мар.