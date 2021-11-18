17 листопада в Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу.

Джерело - УАФ.

Відомий футбольний ексарбітр з Італії Нікола Ріццолі призначений куратором українських суддів.

Про це повідомляє УАФ.

17 листопада в Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу.

Читайте також: Врятувати не рядового Лучі

Главою Комітету арбітрів УАФ залишиться італієць Лучано Лучі. Він очолює комітет з 2015 року.

Нікола Ріццолі - відомий італійський арбітр. З 2017 року обіймає посаду керівника суддівським корпусом Серії А.

Раніше Павелко назвав завдання Ріццолі в УАФ.