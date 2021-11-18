 Італійський ексарбітр Ріццолі призначений куратором українських суддів | Футбол | Champion.com.ua
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Ріццолі призначений куратором українських суддів

Сьогодні 10:13 343 0
17 листопада в Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу.
Ріццолі призначений куратором українських суддів
#УАФ, #Павелко, #Ріццолі

Джерело - УАФ.

Відомий футбольний ексарбітр з Італії Нікола Ріццолі призначений куратором українських суддів.

Про це повідомляє УАФ.

17 листопада в Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу. 

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