Джерело - УАФ.
Відомий футбольний ексарбітр з Італії Нікола Ріццолі призначений куратором українських суддів.
Про це повідомляє УАФ.
17 листопада в Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу.
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Главою Комітету арбітрів УАФ залишиться італієць Лучано Лучі. Він очолює комітет з 2015 року.
Нікола Ріццолі - відомий італійський арбітр. З 2017 року обіймає посаду керівника суддівським корпусом Серії А.
Раніше Павелко назвав завдання Ріццолі в УАФ.