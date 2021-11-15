Петраков: Реалізація моментів? Це потрібно тренувати у клубах

Фахівець відповів на питання журналістів

Джерело - Чемпіон.

В. о. головного тренера національної збірної України Олександр Петраков не стежитиме за паралельним матчем Фінляндія - Франція.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи стежитимете за матчем Фінляндія - Франції в режимі онлайн? Я не стежитиму за матчем конкурентів, і говорити ніхто хлопцям нічого не буде. Щодо реалізації, то у збірній зовсім інші тренування. Підтягувати реалізацію у клубах потрібно.

Чому так багато нічиїх? Я тільки прийняв команду нещодавно. Можливо, не щастить десь. Можливо, я ще не заслужив своєї вдачі. Можливо, завтра щось буде", - зазначив Петраков.

Раніше повідомив президент УАФ Андрій Павелко, 200 українських уболівальників зможуть відвідати матч відбору до чемпіонату світу-2022 Боснія та Герцеговина - Україна.