У Держдумі РФ відреагували на радісну реакцію українського коментатора на автогол Кудряшова

Голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищов негативно поставився до радісної реакції українського коментатора на гол у ворота збірної Росії у матчі відбірного етапу ЧС-2022 з Хорватією (0:1).

Про це заявив Свищов.

"На таку дурість навіть не варто реагувати. Така зловтіха з боку цього коментатора може бути викликана тим, що його дружина з дому вигнала, наприклад. На жаль, я не чув жодного коментатора в Росії, який тішився невдачами та помилками українських спортсменів. Більше того, російські коментатори, ЗМІ та вболівальники переживають за Україну.

Тут же навпаки. Ну, у сім'ї не без виродка. В основному ж, більшість населення України добре ставиться до Росії та російських спортсменів. А цей коментатор - популіст, працює по політичній команді. Не треба звертати на нього увагу. Росія з Україною історично були, є та буде близькими народами один одному", - зазначив Свищов.