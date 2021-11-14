Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 листопада, відбулися матчі в рамках кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2022.
Збірна Хорватії мінімально переграла Росію і оформила вихід на ЧС-2022. Росіяни, які посіли друге місце в групі H, зіграють у плей-оф.
Група H
Мальта - Словаччина 0:6 (0:3)
Голи: 0:1 - 6 Руснак, 0:2 - 8 Дуда, 0:3 - 16 Руснак, 0:4 - 69 Дуда, 0:5 - 72 Де Марко, 0:6 - 80 Дуда
Словаччина - Кіпр 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Зайц, 2:0 - 84 Гнезда, 2:1 - 89 Какуліс
Хорватія - Росія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 81 автогол Кудряшов
Сьогодні, 14 листопада, відбудеться ще 7 матчів у відборі до чемпіонату світу:
19:00. Вірменія - Німеччина
19:00. Ліхтенштейн - Румунія
19:00. Північна Македонія - Ісландія
21:45. Греція - Косово
21:45. Іспанія - Швеція
21:45. Люксембург - Ірландія
21:45. Португалія - Сербія