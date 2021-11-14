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Хорватія перемогла Росію та вийшла на чемпіонат світу. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Сьогодні 17:54 1402 0
Автогол допоміг хорватам вийти на ЧС
Хорватія перемогла Росію та вийшла на чемпіонат світу. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
#Чемпіонат світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 листопада, відбулися матчі в рамках кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2022.

Збірна Хорватії мінімально переграла Росію і оформила вихід на ЧС-2022. Росіяни, які посіли друге місце в групі H, зіграють у плей-оф.

Чемпіонат світу 2022
Кваліфікація, 14 листопада

Група H

Мальта - Словаччина 0:6 (0:3)

Голи: 0:1 - 6 Руснак, 0:2 - 8 Дуда, 0:3 - 16 Руснак, 0:4 - 69 Дуда, 0:5 - 72 Де Марко, 0:6 - 80 Дуда

Словаччина - Кіпр 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Зайц, 2:0 - 84 Гнезда, 2:1 - 89 Какуліс

Хорватія - Росія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 81 автогол Кудряшов

Сьогодні, 14 листопада, відбудеться ще 7 матчів у відборі до чемпіонату світу:

19:00. Вірменія - Німеччина

19:00. Ліхтенштейн - Румунія

19:00. Північна Македонія - Ісландія

21:45. Греція - Косово

21:45. Іспанія - Швеція

21:45. Люксембург - Ірландія

21:45. Португалія - Сербія

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