Джерело - Чемпіон.
14 листопада збірна Росії зазнала поразки від національної команди Хорватії з рахунком 0:1 у матчі відбірного турніру до чемпіонату світу 2022 року.
Коментатор телеканалу Футбол 3 емоційно відсвяткував автогол захисника Федора Кудряшов, який зрізав м'яч у власні ворота.
"М'яч у сітці воріт! Хорватія забиває! Забиває Федір Кудряшов! Бравісімо!!!" - вигукнув коментатор.
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