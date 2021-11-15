Джерело - todofichajes.
Лілль контактував з Реалом з приводу трансферу Андрія Луніна.
Про це повідомляє TodoFichajes.
Французький клуб не зміг знайти заміну Майку Меньяну, який пішов до Мілана, а виступи Іво Грбича вважають непереконливими.
Лілль шукає воротаря на другу половину сезону та зв'язувався з Реалом, щоб оцінити можливість переходу українця.
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"Доги" запитали про трансфер, невідомо лише включення опції викупу Луніна. Реал, швидше за все, розгляне лише варіант із орендою до кінця сезону.