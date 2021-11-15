 Лілль контактував з Реалом щодо трансферу Луніна | Футбол | Champion.com.ua
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Лілль хоче підписати Луніна взимку і вже контактував з Реалом

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Лілль хоче підписати Луніна взимку і вже контактував з Реалом
#Реал, #Лунін, #Лілль

Джерело - todofichajes.

Лілль контактував з Реалом з приводу трансферу Андрія Луніна.

Про це повідомляє TodoFichajes.

Французький клуб не зміг знайти заміну Майку Меньяну, який пішов до Мілана, а виступи Іво Грбича вважають непереконливими.

Лілль шукає воротаря на другу половину сезону та зв'язувався з Реалом, щоб оцінити можливість переходу українця.

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"Доги" запитали про трансфер, невідомо лише включення опції викупу Луніна. Реал, швидше за все, розгляне лише варіант із орендою до кінця сезону.

Раніше президент Реала заспокоїв українців.

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