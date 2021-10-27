Лунін має пропозиції від трьох клубів

Джерело - football24.

Голкіпер Реала Андрій Лунін має одразу три пропозиції щодо зміни клубної прописки.

Важливо: Лунін може дебютувати за Реал у Ла-Лізі

Про це повідомляє Fichajes.net.

Лілль, Гранада та Еспаньйол готові підписати українця. Втім, в жодному з них Луніну не гарантоване місце у стартовому складі. Гранада та Еспаньйол шукають другого воротаря, аби збільшити конкуренцію за місце у рамці воріт. Лілль же розглядає Андрія в статусі заміни Іво Грбіча, який виступає за "догів" на правах оренди.

До слова, Лунін ще не отримував ігрового часу в складі Реала в поточному сезоні. В минулій кампанії українець зіграв повний матч в Кубку Іспанії, який завершився фіаско мадридців у грі з Алькояно.