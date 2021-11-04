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Президент Реала заспокоїв українців

Сьогодні 12:13 125 0
За Луніна не варто переживати
Президент Реала заспокоїв українців
#Реал, #Лунін

Джерело - Чемпiон.

Президент Реала Флорентіно Перес слідкує за українським воротарем Андрієм Луніним.

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Про це сказав сам функціонер.

"Лунін такий же сильний, як і Куртуа. У нього все буде добре. Тому хай українці не переживають за нього.

Хто зробив його трансфер у Реал? Я. Спочатку познайомився з його батьком. Він добре проявив себе на чемпіонаті світу серед 20-річних і ми зробили цей трансфер", – цитує Переса Telegram-канал Бомбрадир.

Нагадаємо, контракт українця з Реалом розрахований до 2024 року. В поточному сезоні Андрій Лунін ще не провів жодного офіційного матчу і залишається дублером Тібо Куртуа.

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