Динамо назвало Дженоа ціну Миколенка

Дженоа може підписати захисника Динамо

Новий головний тренер Дженоа Андрій Шевченко серйозно налаштований узимку на кілька якісних трансферів.

Про це повідомляє calciostyle.it.

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Одним із них, має стати перехід лівого захисника Динамо Віталія Миколенка, який також здатний зіграти у центрі оборони.

Проте проблемою для Дженоа можуть стати високі вимоги киян. За свого вихованця українці хочуть отримати 20 млн євро. Це занадто багато для "грифонів", і ті мають намір розглянути варіант з орендою гравця, в якій буде зобов'язання викупу за меншу суму.

Нагадаємо, Шевченко хоче зробити російського хавбека своїм першим трансфером.