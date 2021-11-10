 Дженоа назвала весь тренерський штаб Шевченка | Футбол | Champion.com.ua
Кому офіційно належать українські клуби
Вчора 20:13 5579
Чому б я не поставив на Шеву і Дженоа
Сьогодні 14:08 183
Дженоа може підписати Миколенка та орендувати Зінченка
Сьогодні 12:14 532
Україна - Болгарія: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:43 854
Шарафутдінов: Мені не подобається трансферна політика Шахтаря
Сьогодні 11:25 434
Лопес: Не бачу нікого, хто ризикне битися з Ломаченком
Сьогодні 11:12 471
Збірна Боснії та Герцеговини втратила ще одного лідера перед матчем з Україною
Сьогодні 10:55 544
Шарафутдінов: Що показують ТК Футбол? Нехай ще куплять права на чемпіонат Білорусі чи Казахстану
Сьогодні 09:11 1181 1
Україна - Болгарія: анонс і прогноз контрольного матчу
Вчора 20:26 1099
Школа беттінгу: Тоні Блум - найкрутіший каппер світу
Вчора 16:18 572
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
У США 105-річна бігунка побила світовий рекорд
У США 105-річна бігунка побила світовий рекорд Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:26 111
Чому б я не поставив на Шеву і Дженоа
Чому б я не поставив на Шеву і Дженоа Harry BettMan
Сьогодні 14:08 182
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 3 роки епічній перемозі українця
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 3 роки епічній перемозі українця Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:21 2379
У Нідерландах тренер попросив воротаря симулювати травму
У Нідерландах тренер попросив воротаря симулювати травму Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:46 252
Щоденник збірної України. Тренування на НСК та переліт до Одеси
Щоденник збірної України. Тренування на НСК та переліт до Одеси Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:53 368
Пристрасть дня: відома українська спортсменка станцювала еротичний танок
Пристрасть дня: відома українська спортсменка станцювала еротичний танок Андрій Твердохліб
Вчора 13:27 1584
Алессандро Дель П'єро - 47! Твіттер УЄФА привітав легендарного форварда
Алессандро Дель П'єро - 47! Твіттер УЄФА привітав легендарного форварда Valeriy Ruchka
Вчора 12:40 2575
Французький баскетболіст виконав магічний асист спиною до кошика
Французький баскетболіст виконав магічний асист спиною до кошика Андрій Твердохліб
Вчора 11:07 455
Каррі першим у сезоні набрав 50 очок
Каррі першим у сезоні набрав 50 очок Андрій Твердохліб
Вчора 10:24 517
Білодід продемонструвала майстерність на перекладині
Білодід продемонструвала майстерність на перекладині Андрій Твердохліб
Вчора 09:15 521
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:55 Футбол Конте відреагував на претензії щодо захмарної зарплати в Тоттенгемі 75
14:44 Футбол Дженоа назвала весь тренерський штаб Шевченка 109
14:29 Теніс Кравченко з перемоги стартував на турнірі ATP у Роанні 155
14:26 Блог У США 105-річна бігунка побила світовий рекорд 112
14:14 Футбол Забарний: Підготовка розрахована на головний матч — проти Боснії і Герцеговини 136
14:08 Блог Чому б я не поставив на Шеву і Дженоа 183
14:07 Футбол Туреччина - Гібралтар: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 139
13:55 Футбол Де Дзербі пояснив провал Шахтаря у Лізі чемпіонів 207
13:41 Футбол Шарафутдінов: Збірні України та Росії перебувають на одному рівні 205
13:41 Бокс Руїс назвав дату повернення на ринг 211
13:28 Футбол Керівництво Манчестер Юнайтед підшукало заміну Сульшеру у Росії 280
13:13 Футбол Матч Кубка України ЛНЗ - Дніпро-1 перенесли у Дніпро 196
13:05 Футбол Норвегія - Латвія: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 173
12:59 Футбол Хаві вимагає повернутися у Барселону Трінкау 338
12:48 Футбол Стали відомі терміни відновлення Фаті 265
12:33 Футбол Бенфіка Яремчука може підписати захисника Барселони 239
12:21 Блог Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 3 роки епічній перемозі українця 2379
12:14 Футбол Дженоа може підписати Миколенка та орендувати Зінченка 532
12:04 Футбол Металіст - Прикарпаття: Де дивитися онлайн матч Першої ліги 310
11:59 Футбол Де Дзербі: Задоволений зростанням команди 305
11:47 Бокс Редкач: Бій з Шелестюком мені не цікавий 269
11:46 Блог У Нідерландах тренер попросив воротаря симулювати травму 252
11:43 Футбол Україна - Болгарія: онлайн-трансляція 854
11:26 Футбол У Баварії спалах коронавірусу 583
11:25 Футбол Шарафутдінов: Мені не подобається трансферна політика Шахтаря 434

Дженоа назвала весь тренерський штаб Шевченка

Сьогодні 14:44 109 0
Дженоа назвала весь тренерський штаб Шевченка
Дженоа назвала весь тренерський штаб Шевченка
#Дженоа

Джерело - sport.ua.

Дженоа оголосила склад тренерського штабу Андрія Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Другим тренером буде Мауро Тассотті. Асистентами головного тренера стануть Андреа Аззалін, Сімоне Бономі, Валеріо Фіорі та Луїджі Ночентіні.

Бономі та Ночентіні – це аналітики, Фіорі – тренер воротарів, Аззалін – тренер з фізпідготовки.

Відзначимо, що Мауро Тассотті, Луїджі Ночентіні та Андреа Аззалін працювали разом із Шевченком у збірній України.

Нагадаємо, Дженоа може підписати Миколенка та орендувати Зінченка.

Коментарі ()