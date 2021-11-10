Дженоа назвала весь тренерський штаб Шевченка

Дженоа оголосила склад тренерського штабу Андрія Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Другим тренером буде Мауро Тассотті. Асистентами головного тренера стануть Андреа Аззалін, Сімоне Бономі, Валеріо Фіорі та Луїджі Ночентіні.

Бономі та Ночентіні – це аналітики, Фіорі – тренер воротарів, Аззалін – тренер з фізпідготовки.

Відзначимо, що Мауро Тассотті, Луїджі Ночентіні та Андреа Аззалін працювали разом із Шевченком у збірній України.

Нагадаємо, Дженоа може підписати Миколенка та орендувати Зінченка.