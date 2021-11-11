Джерело - football24.ua.
Хавбек Аталанти Олексій Міранчук може стати першим новачком Дженоа, яку очолює Андрій Шевченко.
Про це повідомляє Сalciomercato.
У поточному сезоні Міранчук награв скромні 215 хвилин і відзначився результативною передачею. Півзахисник не хоче покидати Серію А, тому виходом може стати перехід у більш скромний клуб. Дженоа – один з варіантів.
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Міранчук підписав контракт з Аталантою у вересні 2020 року. Угода росіянина з клубом розрахована до 30 червня 2024 року.
За 39 матчів у складі Аталанти російський півзахисник забив сім голів та віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб Дженоа. До цього, спеціаліст очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.