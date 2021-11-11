Андрій Шевченко продовжує пошуки підсилення команди у зимове трансферне вікно.

Хавбек Аталанти Олексій Міранчук може стати першим новачком Дженоа, яку очолює Андрій Шевченко.

Про це повідомляє Сalciomercato.

У поточному сезоні Міранчук награв скромні 215 хвилин і відзначився результативною передачею. Півзахисник не хоче покидати Серію А, тому виходом може стати перехід у більш скромний клуб. Дженоа – один з варіантів.

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Міранчук підписав контракт з Аталантою у вересні 2020 року. Угода росіянина з клубом розрахована до 30 червня 2024 року.

За 39 матчів у складі Аталанти російський півзахисник забив сім голів та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб Дженоа. До цього, спеціаліст очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.