"Шпори" розраховують лише на велику пропозицію

Джерело - ESPN.

Манчестер Сіті все ще має намір придбати нападника Тоттенгема Гаррі Кейна

Про це повідомляє ESPN

У січні "містяни" готові зробити нову пропозицію щодо трансферу 28-річного форварда.

Актуально: Тоттенгем знайшов нову заміну Кейну

У Ман Сіті мали надію, що позиція президента Тоттенгема Деніела Леві з приводу Кейна пом'якшиться. Однак про це манкуніанці думали до призначення Антоніо Конте на посаду головного тренера "шпор". Джерела, близькі до Кейна, повідомляють, що футболіст вражений запрошенням італійця.

Раніше Конте заблокував трансфер Азара у Тоттенгем.