Джерело - ESPN.
Манчестер Сіті все ще має намір придбати нападника Тоттенгема Гаррі Кейна
Про це повідомляє ESPN
У січні "містяни" готові зробити нову пропозицію щодо трансферу 28-річного форварда.
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У Ман Сіті мали надію, що позиція президента Тоттенгема Деніела Леві з приводу Кейна пом'якшиться. Однак про це манкуніанці думали до призначення Антоніо Конте на посаду головного тренера "шпор". Джерела, близькі до Кейна, повідомляють, що футболіст вражений запрошенням італійця.