 Манчестер Сіті спробує купити Кейна в Тоттенгема | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті спробує купити Кейна у січні

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"Шпори" розраховують лише на велику пропозицію
Манчестер Сіті спробує купити Кейна у січні
#Тоттенгем, #Кейн, #Манчестер Сіті

Джерело - ESPN.

Манчестер Сіті все ще має намір придбати нападника Тоттенгема Гаррі Кейна

Про це повідомляє ESPN

У січні "містяни" готові зробити нову пропозицію щодо трансферу 28-річного форварда.

  АктуальноТоттенгем знайшов нову заміну Кейну

У Ман Сіті мали надію, що позиція президента Тоттенгема Деніела Леві з приводу Кейна пом'якшиться. Однак про це манкуніанці думали до призначення Антоніо Конте на посаду головного тренера "шпор". Джерела, близькі до Кейна, повідомляють, що футболіст вражений запрошенням італійця.

Раніше Конте заблокував трансфер Азара у Тоттенгем.

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