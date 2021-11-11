Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте має розбіжності із власником клубу Деніелом Леві щодо трансферів "шпор".

Про це розповів журналіст Едуардо Інда в ефір El Chiringuito TV.

"Деніел Леві хотів підписати Едена Азара, але Конте сказав йому "ні". Причина в тому, що він знає Азара за роботою в Челсі. Конте каже, що Едену не вистачає інтенсивності та працьовитості.

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Дивно, але Конте попросив Леві повернути до Лондона Гарета Бейла. Його контракт спливає наприкінці сезону 2021/22, але взимку він не зможе піти безплатно", – розповів Інда.