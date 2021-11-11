 Конте заблокував трансфер Азара у Тоттенгем та вимагає іншого нападника Реала | Футбол | Champion.com.ua
Україна - Болгарія: анонс і прогноз контрольного матчу
Сьогодні 08:24 3044
Україна - Болгарія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 16:06 542
Молодіжна збірна України не переграла Північну Македонію у відборі до Євро-2023
Сьогодні 15:54 494 2
Україна - Болгарія: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:37 1673
Гецко: Яремчук може заграти на рівні Шевченка
Сьогодні 15:01 273
Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна
Сьогодні 14:31 357
Джеррард офіційно став новим головним тренером Астон Вілли
Сьогодні 12:32 304
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 06:20 8261
Чому б я не поставив на Шеву і Дженоа
Вчора 14:08 931
Дженоа може підписати Миколенка та орендувати Зінченка
Вчора 12:14 1793
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Два тренування на день: Шевченко активно розпочав роботу у Дженоа
Два тренування на день: Шевченко активно розпочав роботу у Дженоа Віктор Слюсаренко
Сьогодні 18:09 176
Голкіпер Динамо показав нове татуювання з логотипом клубу
Голкіпер Динамо показав нове татуювання з логотипом клубу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:33 311
Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна
Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна Harry BettMan
Сьогодні 14:31 351
ТОП-10 моментів сьомого тижня української Суперліги
ТОП-10 моментів сьомого тижня української Суперліги Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:28 192
Стартував карнавал: Головний тренер Кельна одягнув костюм єдинорога
Стартував карнавал: Головний тренер Кельна одягнув костюм єдинорога Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:12 215
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:20 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр 15632 2
18:16 Пряма трансляція Українська Суперліга. Будівельник - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE 1455
18:10 Футбол Маліновський та Довбик - у старті збірної України на матч з Болгарією 109
18:09 Блог Два тренування на день: Шевченко активно розпочав роботу у Дженоа 289
17:58 Футбол Конте заблокував трансфер Азара у Тоттенгем та вимагає іншого нападника Реала 228
17:44 Теніс Стаховський вийшов у півфінал парного розряду турніру у Братиславі 109
17:33 Блог Голкіпер Динамо показав нове татуювання з логотипом клубу 319
17:29 Футбол Барселона не підпише Дані Алвеса 212
17:22 Футбол Люксембург - Ірландія: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 154
17:12 Футбол Бущан згадав про своє дитинство на Одещині 192
17:12 Футбол Коваленко: Коли мене нічого не турбує - я можу демонструвати свій футбол 227
16:55 Бокс Гірн назвав дату реваншу Усик - Джошуа 826
16:41 Футбол Максимюк: Збірній України настав час показати результативний футбол 209
16:30 Футбол Іспанія - Швеція: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 172
16:25 Бокс Визначився транслятор наступного бою Ломаченка 586
16:15 Футбол Бутко: Караваєв є дуже корисним у плані атаки 291
16:11 Теніс Каленіченко з боями поступився у другому колі челенджера у Братиславі 214
16:06 Футбол Україна - Болгарія: відео голів і огляд матчу 542
15:54 Футбол Молодіжна збірна України не переграла Північну Македонію у відборі до Євро-2023 494 2
15:50 Футбол Назвали гонорар найкращого боксера світу 442
15:41 Футбол Шевченко: Я дуже поважаю Жозе Моурінью 357
15:37 Футбол Україна - Болгарія: онлайн-трансляція 1673
15:28 Футбол Португалія - Сербія: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 263
15:22 Баскетбол Алей-уп від Шарлотт визнали моментом дня у НБА 266
15:12 Футбол Антонов назвав тактичну схему, яку Петраков має використати у матчі з Боснією і Герцеговиною 404

Конте заблокував трансфер Азара у Тоттенгем та вимагає іншого нападника Реала

Сьогодні 17:58 228 0
Антоніо Конте визначив пріоритетний трансфер Тоттенгема
Конте заблокував трансфер Азара у Тоттенгем та вимагає іншого нападника Реала
#Конте, #Тоттенгем

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте має розбіжності із власником клубу Деніелом Леві щодо трансферів "шпор".

Про це розповів журналіст Едуардо Інда в ефір El Chiringuito TV.

"Деніел Леві хотів підписати Едена Азара, але Конте сказав йому "ні". Причина в тому, що він знає Азара за роботою в Челсі. Конте каже, що Едену не вистачає інтенсивності та працьовитості.

Актуально: Конте у Тоттенгемі поставив вимоги до харчування

Дивно, але Конте попросив Леві повернути до Лондона Гарета Бейла. Його контракт спливає наприкінці сезону 2021/22, але взимку він не зможе піти безплатно", – розповів Інда.

Нагадаємо, Конте очолив Тоттенгем тиждень тому, підписавши контракт до 30 червня 2023 року.

Коментарі ()