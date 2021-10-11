Тоттенгем знайшов нову заміну Кейну

Клуб продовжує пошуки довготривалої заміни лідеру команди

Менеджмент лондонського Тоттенгема зацікавився форвардом туринського Ювентуса Альваро Моратою.

Про це повідомляє Fichajes.

Мората став новим фаворитом босів лондонців на чолі з колишнім менеджером Ювеентуса Фабіо Паратічі. Нападник захищає кольори Старої синьйори на правах оренди з опцією викупу. Контракт вихованця мадридського Реала належить сусідам вершкових - Атлетіко. Дворічна оренда форварда коштувала туринцям 20 млн євро.

У нинішньому сезоні Альваро Мората провів 7 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

Раніше, Ювентус хоче орендувати півзахисника Манчестер Юнайтед.