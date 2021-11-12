Джерело - Calciomercato.com.
Захисник Динамо Віталій Миколенко може перейти до італійського Дженоа.
Про це повідомляє Calciomercato.com.
Новий головний тренер Дженоа Андрій Шевченко має намір посилити склад.
Українець хоче підписати гравця в центр поля та флангового захисника.
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Головні трансферні цілі Шевченка – Самуель Кастільєхо із Мілана та Віталій Миколенко з Динамо.
Якщо Дженоа не вдасться отримати Кастільєхо, клуб із Генуї розгляне варіант із підписанням Олексія Міранчука, російський хавбек – альтернативний варіант.