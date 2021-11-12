Аргентинець намагається врятувати шлюб

Джерело - TYC Sports.

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді підписав контракт, за яким передав усі свої доходи та активи дружині Ванді Нарі, щоб урятувати шлюб.

Про це повідомляє TYC Sports.

Щоб повернути Ванду, аргентинець передав їй права на свої контракти (справжні та майбутні), а також всю свою власність до 2050 року.

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Можливо, Ікарді та Ванда знову разом. Футболіст в інстаграмі нещодавно виклав спільне фото із Нарою з Арабських Еміратів.

Нагадаємо, Ікарді може перебратися до АПЛ.