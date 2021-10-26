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ПСЖ готовий замінити Ікарді на Агуеро

Сьогодні 16:30 158 0
Мессі може возз'єднатися з Агуеро
ПСЖ готовий замінити Ікарді на Агуеро
#ПСЖ

Джерело - sport.ua.

ПСЖ готовий замінити 28-річного аргентинського форварда Мауро Ікарді на 33-річного аргентинського нападника Барселони Серхіо Агуеро.

Про це повідомляє El Nacional.

В Ікарді не склалися стосунки із 34-річним аргентинським бомбардиром Ліонелем Мессі, який перейшов до ПСЖ минулого літа на правах вільного агента. Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно не гарантує футболістові місце у складі команди.

У поточному сезоні Ікарді провів за ПСЖ 11 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі.

Нагадаємо, минулого літа Агуеро перейшов у Барселону, але так і не зіграв з Мессі, адже у нього закінчився контракт.

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