ПСЖ готовий замінити Ікарді на Агуеро

Мессі може возз'єднатися з Агуеро

ПСЖ готовий замінити 28-річного аргентинського форварда Мауро Ікарді на 33-річного аргентинського нападника Барселони Серхіо Агуеро.

Про це повідомляє El Nacional.

В Ікарді не склалися стосунки із 34-річним аргентинським бомбардиром Ліонелем Мессі, який перейшов до ПСЖ минулого літа на правах вільного агента. Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно не гарантує футболістові місце у складі команди.

У поточному сезоні Ікарді провів за ПСЖ 11 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі.

Нагадаємо, минулого літа Агуеро перейшов у Барселону, але так і не зіграв з Мессі, адже у нього закінчився контракт.