Серхіо Агуеро найближчим часом не зможе грати у футбол

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Серхіо Агуеро може завершити кар'єру через проблеми із серцем.

Про це повідомляє Catalunya Radio.

У Агуеро була виявлена серйозна патологія, а його лікарі не приховують песимізму щодо продовження Куном спортивної кар'єри.

Наразі лікарі все ще не можуть сказати, наскільки довгим виявиться лікування гравця, проте в тому, що він навряд чи зможе продовжувати грати за поточного стану справ, вони вже не сумніваються.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий замінити Ікарді на Агуеро.