Зараз аргентинець у лікарні під наглядом лікарів

Джерело - Marca.

Нападник Барселони Серхіо Агуеро залишиться в лікарні на декілька днів для обстеження серця.

Про це повідомляє Marca.

33-річного форварда замінили у матчі Ла-Ліги з Алавесом (1:1) на 41-й хвилині через дискомфорт у грудях.

Наразі Агуеро у лікарні під наглядом лікарів, де проходить комплексне обстеження серця.

Актуально: Лідер Барселони не зіграє проти Динамо

Дискомфорт, який він відчував учора, трапляється рідко, футболіст не повернеться на поле, доки не переконається, що його повернення є безпечним.

За інформацією ЗМІ, у перших тестах виявлена аритмія, вона відбувається не вперше. Дати, коли Агуеро повернеться до складу, поки що немає.

Нагадаємо, на матчі Динамо – Барселона буде працювати арбітр з Румунії.