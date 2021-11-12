Ярмоленко пояснив нічию з Болгарією

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко залишився незадоволений результатом спарингу з Болгарією.

Про це розповів футболіст в ефірі Футбол 1.

"М'яч просто не йшов у ворота, а грали непогано. Створювали моменти, але треба реалізовувати. Подивилися статистику: 36 ударів, 14 у площину. Що ще сказати? Пропустили одну контратаку. Складно щось сказати, коли твориш стільки моментів і не забиваєш. Таке буває, що м'яч не йде у ворота.

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Сподіваюся, у грі з Боснією все буде інакше. Переслідує нас рахунок 1:1, нічого нового. Але чисто за грою, то і тренер, і гравці можуть бути задоволеними, але результатом розчаровані", – поділився Ярмоленко.